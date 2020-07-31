2020-07-31T09:15:45+03:00
Общество

Движение транспорта закроют 2 августа из-за полумарафона в Санкт-Петербурге

Перекрытия коснутся Троицкий, Тучков и Дворцовый мосты
Лилия КОЗЛОВА
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Полумарафон перекроет движение в центре Петербурга 2 августаПолумарафон перекроет движение в центре Петербурга 2 августаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 августа 2020 года, состоится IV Всероссийский полумарафон "Забег.РФ". В связи с этим в городе утром перекроют часть мостов и улиц, для того, чтобы бегуны спокойно и безопасно смогли принять участие в спортивном мероприятии. Соответственно, электротранспорт не сможет курсировать по обычным маршрутам.

- С 9:00 до 11:00 закрывается движение по Троицкому мосту, с 9:00 до 10:30 - по Тучкову мосту. закрывается троллейбусное движение по Дворцовому и Тучкову мостам, Лафонской улице, Адмиралтейскому проспекту, проспекту Добролюбова, - сообщили в "Горэлектротранс".

В связи с этим будет изменено движение трамваев № 3, 6, 40, а также троллейбусов № 1, 5, 7, 9, 10,11, 15, 17 и 31.

Ограничения будут действовать только на время марафона. После движение полностью восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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