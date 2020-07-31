2020-07-31T09:40:05+03:00
Общество

Спасатели нашли 83-летнего деда спустя два дня поисков в лесу Ленинградской области

Пенсионер отправился кататься на велосипеде и пропал [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В лесу Ленобласти нашли заблудившегося пенсионера / Фото: Лиза АлертВ лесу Ленобласти нашли заблудившегося пенсионера / Фото: Лиза Алерт
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В Ленинградской области успешно закончились поисковые работы в лесу около поселка Свирьстрой, где заблудился 83-летний пенсионер. Утром в пятницу, 31 июля 2020 года, в администрации 47-го региона рассказали, что мужчину нашли и уже доставили в медицинское учреждение. В лесах он блуждал более двух суток.

Спасатели нашли мужчину спустя два дня поисков / Фото: Администрация Ленобласти

Спасатели нашли мужчину спустя два дня поисков / Фото: Администрация Ленобласти

- 28 июля около 15:00 часов 83-летний пенсионер уехал в лес на велосипеде серо-красного цвета. С тех пор о нем ничего неизвестно. Мужчина не высокий, 160 сантиметров ростом, хромает при ходьбе, - разослали ориентировки по социальным сетях поисковые организации.

Была организована спасательная операция. Поисковики два дня прочесывали лес. Нашли его волонтеры группы "Лиза Алерт" и "Экстремум".

О состоянии мужчины ничего не сообщается. Известно, что его вынесли из леса на носилках и передали сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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