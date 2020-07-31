Пенсионер две недели насиловал продавщицу в отеле в центре Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге полиция проверяет информацию об изнасиловании. В полдень в четверг, 30 июля 2020 года, в отделение правоохранителей обратилась 40-летняя женщина, работающая продавцом в продуктовом магазине. Она рассказала, что в течение двух недель пенсионер удерживал ее в отеле в центре города и постоянно насиловал.
- Из заявления женщины следует, что с 14 по 27 июля в отеле, расположенном в доме 31 по улице Декабристов Адмиралтейского района, применяя физическую силу, ее насиловал 57-летний мужчина, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый был сразу же задержан в том самом отеле. Известно, что он живет в городе Пушкин. ранее трижды был судим.
На данный момент полиция проводит расследование по факту заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU