2020-07-31T10:24:31+03:00
Происшествия

Пенсионер две недели насиловал продавщицу в отеле в центре Санкт-Петербурга

За плечами подозреваемого оказалось три судимости
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженку две недели насиловал пенсионер в отеле в центре городаПетербурженку две недели насиловал пенсионер в отеле в центре городаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция проверяет информацию об изнасиловании. В полдень в четверг, 30 июля 2020 года, в отделение правоохранителей обратилась 40-летняя женщина, работающая продавцом в продуктовом магазине. Она рассказала, что в течение двух недель пенсионер удерживал ее в отеле в центре города и постоянно насиловал.

- Из заявления женщины следует, что с 14 по 27 июля в отеле, расположенном в доме 31 по улице Декабристов Адмиралтейского района, применяя физическую силу, ее насиловал 57-летний мужчина, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый был сразу же задержан в том самом отеле. Известно, что он живет в городе Пушкин. ранее трижды был судим.

На данный момент полиция проводит расследование по факту заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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