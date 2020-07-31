Больше 17 тысяч петербуржцев сутки обследовано на коронавирус за последние

31 Июль 2020 2020-07-31T10:27:04+03:00

Больше 17 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Свыше 17 тысяч человек прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные по состоянию на утро 31 июля приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17 047 человек. Под медицинским наблюдением находится 864 человека. Из них 6 - в обсерваторе, 612 - на самоизоляции, 246 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Единой справочной службой «122» обработано 287 вызовов, связанных с коронавирусом. Еще 68 обращений от горожан по той же тематике поступили на экстренный номер 112. О приезде в Россию из за границы сообщили 14 человек. 25 звонков были переведены на службу скорой помощи, а девять - в полицию.

Отметим, что всего за время пандемии в городе заболели больше 31 тысячи человек. 23 тысячи из них выздоровели, а больше двух тысяч пациентов скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU