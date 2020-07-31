2020-07-31T10:44:05+03:00
Происшествия

17-летняя девушка выпала с 4 этажа заброшенного дома, когда делала селфи

Она получила множественные травмы, но выжила
Петр КИБЕР
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17-летняя девушка выжила при падении с 4 этажа в Петербурге.17-летняя девушка выжила при падении с 4 этажа в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Второй день рождения может отмечать 17-летня жительница Санкт-Петербурга, которая вечером 30 июля выпала с четвертого этажа заброшенного дома. Все произошло на улице Черняховского, куда девушка забралась, чтобы сделать эффектное селфи.

- В 21:51 в дежурную часть поступило сообщение о падении с четвертого этажа расселенного дома по адресу: улица Черняховского, 73, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По номеру 112 звонил 28-летний мужчина, который рассказал, что около восьми вечера его знакомая 17-летняя девушка забралась в заброшенный дом и, при попытке сделать селфи, выпала из окна.

Буквально через пять минут на место происшествия срочно прибыли полицейские и скорая помощь. К этому моменту с момента ЧП прошло почти два часа.

Пострадавшую, с многочисленными травмами, в тяжелом состоянии, но живую, госпитализировали в одну из детских больниц города.

Обстоятельства происшествия проверяет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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