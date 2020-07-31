2020-07-31T11:00:32+03:00
Общество

В Карелии нашли останки испанца, погибшего в 1941 году

Имя добровольца, воевавшего на стороне СССР, раскрыли поисковики петербургского Политеха
Петр КИБЕР
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По такому медальону удалось установить личность погибшего. Фото: vk.com/dobrovoletzpolytechПо такому медальону удалось установить личность погибшего. Фото: vk.com/dobrovoletzpolytech
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Поисковики из петербургского отряда «Доброволец-ПОЛИТЕХ» смогли восстановить память об еще одном солдате, погибшем в годы сражений Великой Отечественной войны. В Карелии они нашли останки испанского добровольца, сражавшегося против фашистов.

- На Вахте Памяти в Карелии, мы работали по местам боев, которые 3-я Фрунзенская дивизия народного ополчения вела при выходе из окружения, Это было 9-10 сентября 1941 года, - рассказал ТАСС командир поискового отряда Александр Новокшонов.

Во время раскопок поисковики наткнулись на останки бойцов, но также в руки им попал и смертный медальон. В нем, кроме стандартного бланка с данными, оказалась и записка, написанная от руки, с адресом и прочим.

Было установлено, что погибший - Антонио Суарес. Он был в арьергарде войска прикрытия, и погиб в бою, дав возможность товарищам выйти из окружения.

Позднее оказалось, что Суарес - один из испанских детей, вывезенный в СССР в 1930-е годы от гражданский войны. Здесь он вырос и сам пошел в добровольцы в годы ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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