"Сапсан" сбил насмерть человека по пути из Москвы в Санкт-Петербург

31 Июль 2020 2020-07-31T11:01:32+03:00

Мужчина погиб под колесами "Сапсана" на пути из Москвы в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

На железной дороге по пути из Москвы в Санкт-Петербург произошла трагедия. В половину пятого часа дня 29 июля 2020 года скоростной "Сапсан" сбил человека, переходившего пути в неположенном месте. На место выехали сотрудники полиции на транспорте.

- Инцидент произошел на 483 километре рядом с перегоном "Тверь - Дорошиха". На месте полиция нашла труп мужчины с характерными признаками травмирования от поезда, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На вид погибшему 30-40 лет, лысый, ростом 170-175 сантиметров. Одет был в красную футболку, малиновые носки, камуфлированные трусы и кроссовки темно-серого цвета.

При себе у погибшего не было документов, поэтому установить личность оказалось затруднительным. Тело было направлено в морг Твери для обследования и установления личности.

ИСТОЧНИК KP.RU