2020-07-31T11:24:08+03:00
Общество

Фонтаны выключат на День ВДВ в центре Санкт-Петербурга

Меры принимаются для безопасности граждан и самих фонтанов
Лилия КОЗЛОВА
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В День ВДВ в Петербурге отключат фонтаныВ День ВДВ в Петербурге отключат фонтаныФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге на День ВДВ, который празднуется 2 августа, отключат фонтаны в центре города, а также Парке 300-летия. В связи с традицией десантников купаться в фонтанах, уже который год подряд "Водоканал" приостанавливает их работу, чтобы обеспечить безопасность граждан.

- Так, 2 августа с 9:00 по 00:00 и 3 августа с 00:00 по 9:00 будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга, - сообщили в компании.

Такие меры нужны не только для безопасности петербуржцев и гостей города, но и самих фонтанов. Бывает, что во время купания ломается фонтанное оборудование.

Также в случае массовых купаний в эти выходные дни может быть приостановлена работа и других фонтанов, и фонтанных комплексов Петербурга.

Напомним, что фонтаны - это технически сложные конструкции, включающие в себя установленное оборудование: светильники, электромагнитные клапаны и насадки. Купание в фонтанах может обернуться серьезными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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