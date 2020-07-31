Дерзкую пассажирку арестовали в Пулково за курение в самолете

31 Июль 2020 2020-07-31T11:42:37+03:00

В Пулково арестовали пассажирку за курение в самолете Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержали дерзкую пассажирку, которая несмотря на запрет курила на борту самолета. Как стало известно в пятницу, 31 июля 2020 года, нарушительницей оказалась 27-летняя жительница города Магнитогорск, которая летела из Челябинска в Северную столицу.

- В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от представителя службы авиабезопасности о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна, прилетевшего из Челябинска, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что женщина курила во время полета в кабине туалета самолета.

Правонарушительница доставлена в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU