Останки 39 солдат времен войны нашли в Рапполово

31 Июль 2020 2020-07-31T11:44:17+03:00

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Поисковики нашли останки солдат времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. 39 погибших были обнаружены во время раскопок в поселке Рапполово Всеволожского района, где в годы сражений стоял армейский госпиталь.

- Обследование проводилось на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии. Раскопки позволили обнаружить останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Кроме этого поисковики нашли остатки армейских ботинок производства СССР, монету 1940 года, а также несколько пуговиц со звездами с гимнастерок.

В 50-е годы прошлого века здесь уже проводились перезахоронения павших воинов. Останки были перенесены на воинский мемориал в поселке Вартемяги. Теперь здесь, на гранитных плитах прибавится еще несколько имен защитников Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU