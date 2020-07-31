Останки 39 солдат времен войны нашли в Рапполово
Поисковики нашли останки солдат времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. 39 погибших были обнаружены во время раскопок в поселке Рапполово Всеволожского района, где в годы сражений стоял армейский госпиталь.
- Обследование проводилось на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии. Раскопки позволили обнаружить останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Кроме этого поисковики нашли остатки армейских ботинок производства СССР, монету 1940 года, а также несколько пуговиц со звездами с гимнастерок.
В 50-е годы прошлого века здесь уже проводились перезахоронения павших воинов. Останки были перенесены на воинский мемориал в поселке Вартемяги. Теперь здесь, на гранитных плитах прибавится еще несколько имен защитников Родины.
ИСТОЧНИК KP.RU