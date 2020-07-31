Четверть петербуржцев готова занять рабочие места мигрантов
Четверть жителей Санкт-Петербурга готова работать на тех местах, которые сейчас занимают трудовые мигранты. Горожане готовы быть и дворниками и строителями. Такие данные приводит сервис Авито.Работа.
- 26% петербуржцев однозначно готовы работать на тех местах, которые традиционно занимают мигранты. Еще 34% пойдут на это только в критической ситуации, а 17% - никогда, - сообщается в тексте исследования.
При этом половина жителей Санкт-Петербурга уверена, что приток гастарбайтеров городу не нужен, а все вакансии можно закрыть собственными силами. Еще 26% считают, что мигранты поддерживают развитие экономики, остальные затруднились ответить.
- 38% опрошенных заявили, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места, - отмечают эксперты.
Традиционными сферами деятельности, в которых занято больше всего иностранцев, считаются строительство, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство.
Сам опрос проходил 24-28 июля в разных городах России, в нем приняли участие больше 10 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU