Четверть петербуржцев готова занять рабочие места мигрантов

31 Июль 2020 2020-07-31T12:13:42+03:00

Горожане не прочь работать дворниками и строителями, если их возьмут

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Четверть жителей Санкт-Петербурга готова работать на тех местах, которые сейчас занимают трудовые мигранты. Горожане готовы быть и дворниками и строителями. Такие данные приводит сервис Авито.Работа.

- 26% петербуржцев однозначно готовы работать на тех местах, которые традиционно занимают мигранты. Еще 34% пойдут на это только в критической ситуации, а 17% - никогда, - сообщается в тексте исследования.

При этом половина жителей Санкт-Петербурга уверена, что приток гастарбайтеров городу не нужен, а все вакансии можно закрыть собственными силами. Еще 26% считают, что мигранты поддерживают развитие экономики, остальные затруднились ответить.

- 38% опрошенных заявили, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места, - отмечают эксперты.

Традиционными сферами деятельности, в которых занято больше всего иностранцев, считаются строительство, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство.

Сам опрос проходил 24-28 июля в разных городах России, в нем приняли участие больше 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU