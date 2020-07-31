Память погибших воинов в Первой мировой войне почтили в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T12:29:40+03:00

В Петербурге почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне / Фото: УТ МВД России по СЗФО

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 31 июля 2020 года, сотрудники транспортной полиции и общественные деятели почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. накануне памятной даты они возложили цветы к памятнику «Русской гвардии Великой войны».

- Мы отдаем дань уважения русским солдатам и офицерам, которые не щадя жизни, защищали Отечество. Мы должны хранить память о прошлом, чтить традиции и великие дела наших предков, - отметила председатель Общественного совета при Санкт-Петербург – Витебском линейном отделе МВД России на транспорте Тамара Крынская.

В возложении цветов приняли участие транспортные полицейские и общественники / Фото: УТ МВД России по СЗФО

Памятник находится у парадного входа в Витебский вокзал Северной столицы изображает трех солдат, которые выглядывают из проема вагона перед отправкой на фронт. Вся композиция символично складывается в большой бронзовый крест.

Именно здесь, на перронах старейшего железнодорожного терминала России более ста лет назад солдаты прощались со своими матерями, женами и детьми. Одни – на долгие четыре года, другие – навечно.

ИСТОЧНИК KP.RU