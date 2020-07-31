Бесплатные билеты в Гатчинский парк отменяют с 1 августа

31 Июль 2020 2020-07-31T12:30:47+03:00

С 1 августа вход в Гатчинский парк будет свободным для всех. Фото: Олег ЗОЛОТО

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С 1 августа в парк Гатчинского дворца отменяют бесплатные билеты. Но беспокоиться не надо, ведь это не означает прекращения бесплатного входа в парк. Просто теперь решено отказаться от контроля числа посетителей.

- С 1 августа Гатчинский парк возвращается к прежнему графику работы. Парк будет открыт ежедневно с 06.00 до 22.00. Бесплатные билеты на входе выдаваться не будут, - сообщает пресс-служба Гатчинского музея-заповедника.

Напомним, что билеты были нужны для контроля числа людей в парке, как одна из противоэпидемических мер во время пандемии коронавируса. Теперь ограничение снято и двери в парк открыты для всех.

С 1 августа на территорию парка можно попасть через входы: — у Арсенального каре, — у Типографии (пр. 25 Октября), — у Березовых ворот, — у Черных ворот, — с улицы Нестерова.

При этом всем посетителям парка, по требованию Роспоребнадзора, надо носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU