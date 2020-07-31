Беглов назвал поспешным закон о "наливайках" в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T13:55:36+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что принятие закона о "наливайках" стало поспешным. Градоначальник отметил, что в первую очередь он должен был коснуться заведений в жилых домах спальных районов, а не авторских баров, которые являются фишкой Северной столицы.

- Хотел бы отметить, что наши бары – это наша фишка городская. Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты. Эту культуру нужно сохранять и поддерживать во всех отношениях, - пояснил губернатор в эфире телеканала "78".

Также градоначальник заверил, что до 1 января 2021 года, когда закон вступит в силу, документ будет откорректирован так, чтобы владельцы знаменитых авторских баров смогли сохранить свои заведения.

Напомним, что закон о "наливайках" предусматривает закрытие баров, которы располагаются в жилых домах и занимают площадь менее 50 "квадратов". В четверг, 30 июля, в Петербурге состоялось первое заседание рабочей группы по авторским барам, которая разрабатывает особые правила для таких заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU