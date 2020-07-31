2020-07-31T14:39:54+03:00
Общество

Движение по трассе "Кола" перекроют 3 августа в Ленинградской области

Ограничения будут действовать на время разводки моста через Неву
Лилия КОЗЛОВА
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Трассу "Кола" перекроют 3 августа из-за разводки Ладожского моста / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Трассу "Кола" перекроют 3 августа из-за разводки Ладожского моста / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В Ленинградской области на трассе "Кола", ведущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией, перекроют движение днем в понедельник, 3 августа 2020 года. Ограничения будут действовать в течение 45 минут в связи с разводкой моста через реку Нева.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке баржебуксирного состава «МБ-1219+МРК «Одинцово»+Шлюзовой-72» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отметим, что в случае непогоды ограничение движения может быть отменено. Ладожский мост разводится только при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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