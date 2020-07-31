Первое пассажирское судно для Арктической зоны в России построят в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T14:49:17+03:00

В Петербурге будет построено первое в стране пассажирское судно для Арктической зоны / Фото: Смольный

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В Санкт-Петербурге построят первое в России пассажирское судно для Арктической зоне. Церемония закладки теплохода класса "река-море" состоялась в пятницу, 31 июля 2020 года, на Средне-Невском судостроительном заводе. Назовут корабль в честь основателя Красноярска - Андрея Дубенского.

- Петербург и Красноярск разделяют 3,5 тысячи километров, но сегодня мы стали ближе друг к другу, и наше сотрудничество будет развиваться в новой сфере, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии закладки.

Новый теплоход будет отличать большая дальность плавания - 5 тысяч километров, а также автономность до 15 суток. Пассажировместимость – 245 человек.

Сегодня на верфях Петербурга создают уникальные разработки. В 2019 году на предприятиях выполнена закладка 12 кораблей, 6 спущено на воду. В этом году уже дан старт строительству 17 кораблей, проведено 7 спусков. Среди них - первый в России электрический катамаран.

ИСТОЧНИК KP.RU