«Зенит» вошел в ТОП-30 лучших европейских футбольных клубов

31 Июль 2020 2020-07-31T15:15:03+03:00

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Петербургский «Зенит» вошел в ТОП-30 европейских футбольных клубов и стал лучшим в списке среди российских команд. Рейтинг как всегда составил авторитетный спортивный портал Euro Club Index.

«Зенит» расположился на 28-й позиции, между испанским «Вильярреалом» и португальской «Бенфикой».

При этом позиция сине-бело-голубых не изменилась. В их активе 3013 баллов. Из российских клубов в ТОП-100 попали лишь четыре команды. Кроме «Зенита» это московский «Локомотив» (49-е место), ФК «Краснодар» (62) и столичный ЦСКА (69). А вот «Спартак» занял лишь 114-ю строчку.

Причиной успеха краснодарцев стали регулярные выступления в Европе и в российском чемпионате. Именно эти показатели учитывают составители рейтинга.

Ну а в лидерах ТОП-100 оказался не мадридский «Реал», он лишь пятый, а немецкий клуб «Бавария» (Мюнхен). Далее идут «Ливерпуль» и «Барселона», которых догоняет английский «Манчестер Сити».

ИСТОЧНИК KP.RU