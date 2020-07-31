«Зенит» вошел в ТОП-30 лучших европейских футбольных клубов
Петербургский «Зенит» вошел в ТОП-30 европейских футбольных клубов и стал лучшим в списке среди российских команд. Рейтинг как всегда составил авторитетный спортивный портал Euro Club Index.
«Зенит» расположился на 28-й позиции, между испанским «Вильярреалом» и португальской «Бенфикой».
При этом позиция сине-бело-голубых не изменилась. В их активе 3013 баллов. Из российских клубов в ТОП-100 попали лишь четыре команды. Кроме «Зенита» это московский «Локомотив» (49-е место), ФК «Краснодар» (62) и столичный ЦСКА (69). А вот «Спартак» занял лишь 114-ю строчку.
Причиной успеха краснодарцев стали регулярные выступления в Европе и в российском чемпионате. Именно эти показатели учитывают составители рейтинга.
Ну а в лидерах ТОП-100 оказался не мадридский «Реал», он лишь пятый, а немецкий клуб «Бавария» (Мюнхен). Далее идут «Ливерпуль» и «Барселона», которых догоняет английский «Манчестер Сити».
ИСТОЧНИК KP.RU