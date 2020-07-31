Лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из Пулково в Лондон

31 Июль 2020 2020-07-31T15:41:22+03:00

Полеты в аэропорт Лутон будут совершаться четыре раза в неделю

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Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении регулярных полетов из Санкт-Петербурга в Лондон. Рейсы из Пулково в аэропорт британской столицы Лутон будут выполняться четыре раза в неделю. Правда, в планах начало полетов стоит на не 1 августа, а чуть позднее.

- Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK с 19 августа 2020 года планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Лондоном, - сообщает пресс-служба Пулково.

При этом билеты уже можно забронировать на сайте самой авиакомпании и Пулково. Стоимость перелета одну сторону начинается от 1577 рублей. Впрочем, путешественникам надо понимать, что в цену входит только ручная кладь, а добираться из аэропорта Лутон в Лондон придется на поезде.

Тем не менее, это не отменяет популярность бюджетных рейсов. С октября 2019 года, когда Wizz Air начал летать их Петербурга в британскую столицу, было перевезено почти 30 тысяч пассажиров.

Полеты в аэропорт Лутон будут совершаться четыре раза в неделю

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении регулярных полетов из Санкт-Петербурга в Лондон. Рейсы из Пулково в аэропорт британской столицы Лутон будут выполняться четыре раза в неделю. Правда, в планах начало полетов стоит на не 1 августа, а чуть позднее.

- Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK с 19 августа 2020 года планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Лондоном, - сообщает пресс-служба Пулково.

При этом билеты уже можно забронировать на сайте самой авиакомпании и Пулково. Стоимость перелета одну сторону начинается от 1577 рублей. Впрочем, путешественникам надо понимать, что в цену входит только ручная кладь, а добираться из аэропорта Лутон в Лондон придется на поезде.

Тем не менее, это не отменяет популярность бюджетных рейсов. С октября 2019 года, когда Wizz Air начал летать их Петербурга в британскую столицу, было перевезено почти 30 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU