Детского тренера отправили под суд за изнасилование мальчиков в Ленобласти, Турции и Тунисе

31 Июль 2020 2020-07-31T16:03:51+03:00

По версии следствия, мужчина почти 7 лет развращал детей от 8 до 14 лет

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В Ленинградской области в пятницу, 31 июля 2020 года, направили в суд уголовное дело в отношении спортивного тренера «Детско-юношеского Центра творчества» города Светогорск Выборгского района. Мужчина обвиняется в том, что на протяжении почти семи лет насиловал мальчиков возрастом от 8 до 14 лет.

- Все началось, когда в сентябре 2019 года было возбуждено дело по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Позже выяснилось, это был далеко не единственный случай. По версии следствия, в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции и по месту своего проживания в городе Светогорск мужчина совершал развратные действия в отношении мальчиков возрастом от 8 до 14 лет. Также он насиловал детей на территории Турецкой и Тунисской Республик, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.

Следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU