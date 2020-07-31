2020-07-31T16:20:39+03:00
Общество

На трассе "Скандинавия" развернулись масштабные строительные работы

Одновременно на разных участках дорожники возводят сразу 10 сооружений
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Скандинавия" развернулись масштабные строительные работы / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»На трассе "Скандинавия" развернулись масштабные строительные работы / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На трассе "Скандинавия" в Ленинградской области в пятницу, 31 июля 2020 года, развернулись масштабные строительные работы на десяти искусственных сооружениях. Одновременно на разных участках дорожники возводят три моста, три скотопрогона, два путепровода в составе развязок и два пешеходных перехода.

- Уже полностью завершен разбор старого моста через реку Птичья в поселке Огоньки. Для новой переправы устанавливают сваи. Длина моста через Птичью составит 28,1 метров, ширина – 43,88 метров, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В черте этого же населенного пункта специалисты возводят надземный пешеходный переход.

Еще один мост – через реку Грязновка – строят на 77-м километре трассы. Транспортный поток сейчас движется по временному объезду, а специалисты выполняют устройство шпунтового ограждения под котлован.

До конца 2020 года подрядная организация планирует завершить строительство путепровода в составе развязки на 70-м километре дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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