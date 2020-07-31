Бородатый ангел и мим появились в Приморском районе Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге в пятницу, 31 июля года, заметили необычную парочку уличных артистов. На светофоре на пересечении Комендантской площади и улицы Ильюшина мим-жонглер и бородатый ангел исполнили песню для автомобилистов, ожидающих «зеленый» сигнал. Выступление попало на видео и оказалось в социальной сети.
- Уличные артисты в Приморском районе радуют прохожих и автомобилистов, - подписал видео его автор.
На кадрах видно, как бородатый мужчина в белом костюме с пачкой и крыльями стоит на стремянке по середине дороги. В руках у него гармошка, на которой он аккомпанирует себе, а сам поет песню. Рядом с ним другой парень в костюме мима. Ритмично и под музыку он жонглирует разноцветными шарами.
Прохожие особо не обращают внимание на парней. Как только светофор начинает мигать, артисты быстро собирают свои вещи и уходят с дороги, чтобы не мешать проезду автомобилей.
Бородатый ангел и мим развлекают жителей Петербурга .
ИСТОЧНИК KP.RU