Автобусы без кондукторов запустят в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T17:55:37+03:00

В Петербурге будут работать автобусы без кондукторов. Это эксперимент. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На улицы Петербурга в скором времени выйдут автобусы без кондукторов. Эксперимент по обслуживанию пассажиров общественного транспорта проведут на трех городских маршрутах. Впрочем, честность петербуржцев усиленно будут проверять контролеры.

- В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания стартует двухмесячный эксперимент по бескондукторному обслуживанию. Начиная с 3 августа на автобусных маршрутах №№ 85, 143 и троллейбусном маршруте № 23 пассажирам предстоит самостоятельно оплачивать проезд, - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок».

Оплатить проезд можно будет «Подорожником» (от 33 рублей) или банковскими картами на терминалах в салоне. Либо же купить билет у водителя - 50 рублей. А чтобы «зайцы» не расслаблялись, катаясь бесплатно, на всех трех маршрутах будут работать увеличенное число контролеров.

Напомним, что оплатить поездку необходимо в течение одной остановки с момента посадки в транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU