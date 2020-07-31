Кошку, пять дней просидевшую в вентиляции, спасли с глубины 39 метров

31 Июль 2020 2020-07-31T18:23:43+03:00

Кошка пять дней просидела в шахте без еды и воды. Фото: vk.com/koshkispas

В беду мурка попала после того, как хозяева выкинули ее из дома

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Жестокость хозяев едва не стоила жизни кошке. Сначала ее, привыкшую к домашнему уюту и теплу, выгнали из дома, а затем она свалилась в вентиляционную шахту. Выручать мурку из беды пришлось волонтерам отряда «Кошкиспас».

- В течение 5 дней где-то за стеной квартиры первого этажа на улице Кораблестроителей мяукала кошка. В итоге жильцы вызвали спасателей, - сообщает на своей странице ВКонтакте «Кошкиспас».

Дело было поздно вечером, когда большинство людей уже ложится спать. Тем не менее, волонтеры приехали на место и, вместе с дворником пошли в подвал. Там и была найдена вентшахта, на дне которой молила о помощи отощавшая кошка.

Учитывая время, было решено не долбить дыру перфоратором, а достать мурку веревкой. Для этого пришлось подниматься на высоту 12-го этажа и с чердака выуживать. По счастью, кошка сопротивляться не стала и все вышло с первого раза, но тянуть ее пришлось наверх аж 39 метров.

Сейчас кошка живет у одной из заявительниц, ей ищут новый дом.

Кошку из 40-метровой вентшахты спасли в Санкт-Петербурге.Видео: ПСО "Экстремум" / vk.com/koshkispas

ИСТОЧНИК KP.RU