Жителям Ленобласти подарили бесплатные экскурсии по Санкт-Петербургу

31 Июль 2020 2020-07-31T20:05:50+03:00

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Власти Санкт-Петербурга решили организовать подарок жителям Ленобласти, которая 1 августа отмечает 93 года со дня образования. Сюрприз следующий – бесплатные экскурсии по Северной столице в грядущую субботу с 10:00 до 18:00. На выбор жителям 47-го региона предлагают 4 маршрута по историческим местам Санкт-Петербурга.

- Кроме того, с 10:00 до 19:00 с интервалом 20 минут и стартом на Исаакиевской площади будут курсировать 8 автобусов. Жителей Ленобласти ждет обзорная экскурсия на двухэтажном транспорте. Запись на экскурсии и их расписание находятся на сайте visit-petersburg.ru. Также информацию можно получить по телефону 8 (800) 222-88-12, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Однако есть два условия. Во-первых, всем участникам экскурсии нужно надевать средства индивидуальной защиты. Во-вторых, состав групп не должен превышать 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU