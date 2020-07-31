Бывшего топ-менеджера банка «Таврический» арестовали по делу о хищении 450 млн рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T20:50:17+03:00

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО бывшего председателя правления АО «Таврический Банк». Дмитрия Гаркушу подозревают в хищении 450 млн рублей сразу по 10 эпизодам мошенничества. Следователи считают, что он вместе с коллегой и иными лицами сговорились и выдали кредит подставной фирме. Как итог, мужчины провернули еще 9 подобных сомнительных сделок.

- В судебном заседании Гаркуша пояснил, что вину «однозначно не признает». Следствие сообщило, что обвиняемый пытался мешать сотрудникам ФСБ расследовать уголовное дело. Он хотел спрятать важные предметы и документы. Кроме того, Гаркуша имеет связи с высокопоставленными чиновниками и может заручиться их покровительством, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поэтому домашний арест экс-банкиру не одобрили. Гаркуша просидит в следственном изоляторе минимум до 29 сентября 2020 года. Ему грозит до 10 лет лешения свободы и огромный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU