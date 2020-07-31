Водитель мопеда насмерть разбился, влетев в дорожное ограждение в Ленобласти

31 Июль 2020 2020-07-31T23:12:33+03:00

Мужчина ехал без шлема и документов, на вид ему от 25 до 30 лет [фото]

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Водитель мопеда насмерть разбился на автодороге «Петродворец-Кейкино» в Кингисеппском районе Ленобласти. Все произошло около 20:20 на 85-м километре трассы. Известно, что мужчина влетел в барьерное ограждение, упал на асфальт и погиб до прибытия бригады скорой помощи.

- Личность водителя устанавливается. На вид ему около 25-30 лет. Управляя мопедом Альфа АВМ (49,9 куб\см), он поворачивал налево, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – силовое ограждение слева. По факту происшествия проводится тщательная проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Документов на мопед у водителя не было. Как и шлема. Фото: vk.com/dorinspb

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», который ссылается на свои источники, мужчина не позаботился о своей безопасности еще до начала поездки.

- Был без шлема и документов. Мотосезон продолжает уносить с собой водителей, - рассказывает «Дорожный инспектор».

ИСТОЧНИК KP.RU