Грибники спасли козлят, потерявшихся в лесу под Петергофом

31 Июль 2020 2020-07-31T23:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пара грибников спасла маленьких козлят, потерявшихся в лесу под Петергофом. По словам непосредственных участников события, животные лежали под елочкой, прижавшись друг к другу. Они были мокрыми и выглядели беззащитными. Без матери малыши вряд ли бы выжили, так что грибники без лишних раздумий взяли их на руки и пошли искать горе-родителя.

Мать искала козлят совсем не там, но грибники ей помогли. Фото: vk.com/club5010122

- И все-таки нашли растеряху мамашу-козу! Далековато она ушла от своих малышей. Но, по-видимому, все же искала. Так как громко кричала. Козлята услышали и тоже стали ей в ответ кричать. Воссоединение было трогательным, - рассказывает подробности душещипательной истории грибник Тамара в группе «Грибы Ленинградской Обл.в VK России и зарубежья» во «Вконтакте».

Публикация о спасении козлят собрала больше тысячи лайков. Грибников поблагодарили за неравнодушие. Многим стало интересно, откуда вообще в лесу взялись козы. По словам спасительницы, животные наверняка сбежали с какой-нибудь дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU