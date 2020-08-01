Подводные нефтяные «гейзеры» заметили на Неве

1 Авг. 2020 2020-08-01T01:18:06+03:00

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Петербурженка заметила подводные нефтяные «гейзеры», которые поднимаются на поверхность Невы. Речь идет об участке на проспекте Обуховской обороны. Женщина сняла происходящее на видео и опубликовала запись в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Из-за реакции общественности информация о проблеме быстро дошла до Росприроднадзора.

- Источник нефтепродуктов пока не определен. Не исключено, что они попали в реку из-за дождя, путем смыва загрязнения с улично-дорожной сети. Для проверки выпусков сточных вод, которые имеются на Неве вдоль проспекта Обуховской Обороны, на место выехали специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», - сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Локализация загрязнения уже идет. Примечательно, что несколькими днями ранее специалисты нашли предполагаемый источник поступления нефтепродуктов в Неву, он находится выше по течению реки. В отношении компании, которая может быть причастна к загрязнению, проведут проверку.

Нефтяные "гейзеры" забили на Неве.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU