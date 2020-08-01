Пассажир метро, изрезавший глухонемых на «Пушкинской», получил 4 года колонии

1 Авг. 2020 2020-08-01T01:41:41+03:00

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Суд отправил в колонию на 4 года и 9 месяцев пассажира метро, который в июле 2019 года напал с ножом на двух глухонемых украинцев на станции «Пушкинская». Напомним, пострадавших тогда госпитализировал и больницу и сделали им операцию. Нападавшего оперативно задержали полицейские. Остальные пассажиры не могли понять столь буйного поведения мужчины. Ходили слухи, что глухонемые просто не ответили ему, на какой станции они выходят, из-за чего тот «взорвался».

- Судом установлено, что Фетулах Гамдулаев на почве внезапно возникшего конфликта, при большом скоплении пассажиров, грубо нарушая общественный порядок, ударил ножом двух потерпевших. Гражданам Украины был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу. Но к тюрьме преступник уже готовится. Свою вину в суде он признал, однако, судя по его ранним сомнительным показаниям, следователи не верят в эту якобы искренность.

ИСТОЧНИК KP.RU