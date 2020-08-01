BMW снес ограждения трамвайных путей на Международной улице

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:02:32+03:00

Джип вылетел с дороги и оказался между путями и пешеходным переходом [видео]

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ДТП на Международной улице в Санкт-Петербурге произошло в ночь на субботу, 1 августа 2020 года. Виновником аварии стал автомобиль BMW. Водитель джипа не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, снеся за одно и ограждение. Благо, в этот момент прохожих не было, поэтому никто не пострадал.

- На Международной в 2:30 ночи BMW поломал ограждения трамвайных путей, - рассказали очевидец в социальной сети.

Также автор поста опубликовал видео последствий аварии. На нем видно, что внедорожник влетел на участок пешеходного перехода. Также на кадрах стоит трамвай, по всей видимости, аварийный.

- Хорошее место для остановки. Метро «Международная». Есть где отдохнуть, на что потратить деньги. Перебор красивых девушек в одном месте. Можно ослепнуть, вот водитель и не справился с управлением, - пошутил один из пользователей сети.

По предварительным данным, пострадавших нет. В причинах аварии разберутся сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU