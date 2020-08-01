BMW снес ограждения трамвайных путей на Международной улице
ДТП на Международной улице в Санкт-Петербурге произошло в ночь на субботу, 1 августа 2020 года. Виновником аварии стал автомобиль BMW. Водитель джипа не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, снеся за одно и ограждение. Благо, в этот момент прохожих не было, поэтому никто не пострадал.
- На Международной в 2:30 ночи BMW поломал ограждения трамвайных путей, - рассказали очевидец в социальной сети.
Также автор поста опубликовал видео последствий аварии. На нем видно, что внедорожник влетел на участок пешеходного перехода. Также на кадрах стоит трамвай, по всей видимости, аварийный.
- Хорошее место для остановки. Метро «Международная». Есть где отдохнуть, на что потратить деньги. Перебор красивых девушек в одном месте. Можно ослепнуть, вот водитель и не справился с управлением, - пошутил один из пользователей сети.
По предварительным данным, пострадавших нет. В причинах аварии разберутся сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU