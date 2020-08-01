Более 19,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:19:02+03:00

Более 19 тысяч жителей Петербурга сдали тест на коронавирус за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 1 петербуржцев все еще находятся под наблюдением врачей

Изменить размер текста: A A

"КП-Петербург" продолжает следить за пандемией коронавируса в городе. Так, по данным Смольного от 1 августа 2020 года, за последние сутки еще 19,5 тысяч человек были обследованы на наличие инфекции. Тестирование проводится методом взятия материала на анализ из носоглотки. Результаты будут известны спустя пару недель.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19541 человека. Под медицинским наблюдением находится 927 человек. Из них 6 - в обсерваторе, 519 - на самоизоляции, 402 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Обработано 237 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 47 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 17 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 17 обращений, в полицию - 3. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU