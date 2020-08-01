«Зенит» представил фотографии новой формы из переработанного пластика
Футбольный клуб «Зенит» представил новую форму, в которой спортсмены будут играть сезон 2020/21. Фотографии фирменных футболок появились в официальных социальных сетях «сине-бело-голубых». Как обычно, у игроков будет два комплекта – для домашних игр и в гостях.
- Новый сезон, новые цели, новая форма! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде, - рассказали в пресс-службе «Зенит».
Синяя для домашних матчей / Фото: ФК "Зенит"
Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок.
Для игры в гостях / Фото: ФК "Зенит"
Шорты тоже сделаны из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.
Первый раз в новой форме «Зенит» выйдет на поле в матче за Суперкубок России, который состоится 7 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU