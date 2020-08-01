«Зенит» представил фотографии новой формы из переработанного пластика

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:41:30+03:00

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Футбольный клуб «Зенит» представил новую форму, в которой спортсмены будут играть сезон 2020/21. Фотографии фирменных футболок появились в официальных социальных сетях «сине-бело-голубых». Как обычно, у игроков будет два комплекта – для домашних игр и в гостях.

- Новый сезон, новые цели, новая форма! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде, - рассказали в пресс-службе «Зенит».

Синяя для домашних матчей / Фото: ФК "Зенит"

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок.

Для игры в гостях / Фото: ФК "Зенит"

Шорты тоже сделаны из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.

Первый раз в новой форме «Зенит» выйдет на поле в матче за Суперкубок России, который состоится 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU