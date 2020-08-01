Прогулочный катер загорелся на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:57:05+03:00

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В субботу утром, 1 августа 2020 года, стало известно о пожаре, произошедшем на Неве. По сообщению МЧС Санкт-Петербурга, на Октябрьской набережной у пирса загорелся прогулочный катер. Спасатели незамедлительно выехали на вызов.

- В 10:20 часов поступило сообщение Октябрьская набережной, дом 31 по заявке у пирса горит прогулочный катер, - рассказали в МЧС Северной столицы.

На данный момент спасатели уже прибыли на место, началась проверка.

Позже в МЧС города на Неве сообщили, что вызов по катеру оказался ложный. На данный момент проводится проверка для того, чтобы выяснить, по какой причине поступило сообщение о возгорании. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU