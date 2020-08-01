Труп младенца нашли в городе Пушкин Санкт-Петербурга

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:35:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы Санкт-Петербурга проводят проверку в связи с обнаружением трупа новорожденного ребенка. Днем в пятницу, 31 июля 2020 года, в главное управление МВД поступило сообщение от отца мальчика о том, что дома, в одной из квартир в городе Пушкин нашли мертвого малыша.

- 36-летний мужчина рассказал, что около четырех часов дня в квартире дома 27 по Церковной улице обнаружит труп сына, рожденного в начале июля этого года, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место выехали сотрудники полиции. При осмотре ребенка следов насильственной смерти на нем обнаружено не было. Для проверки с места были изъяты детская банка с прозрачной жидкостью, две соски.

Известно, что семья малыша благополучная, на учете не состоит. Матери ребенка 33 года.

На данный момент тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU