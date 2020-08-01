Беглов поздравил воинов и ветеранов с Днем ВДВ

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:24:31+03:00

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В субботу, 1 августа 2020 года, губенатор Сантк-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии, посвященной Дню воздушно-десантных войск. Градоначальник поздравил воинов и ветеранов с праздником и возложил цветы к мемориалу в парке Интернационалистов.

- Бойцы «крылатой пехоты» – люди, беззаветно преданные Родине. Они готовы исполнять свой долг в любой самой горячей точке. И не раз это доказывали, - сказал Александр Беглов.

Беглов отметил, что служба в ВДВ является ответственной и почетной. В последний призыв ряды десантников пополнили 64 петербуржца. Также он напомнил, что первое подразделение ВДВ было сформировано в Ленинградском военном округе в 1931 году.

Напомним, что День ВДВ отмечается 2 августа. В этот раз праздник выпадает на воскресенье. В связи с этим в городе будут отключены фонтаны, чтобы военные не купались в них по традиции, так как это может быть опасно для людей и для самих фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU