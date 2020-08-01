2020-08-01T15:24:31+03:00
Общество

Беглов поздравил воинов и ветеранов с Днем ВДВ

1 августа в Санкт-Петербурге состоялась церемония в честь воздушно-десантных войск
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге почтили память воинов-десантников / Фото: СмольныйВ Петербурге почтили память воинов-десантников / Фото: Смольный
Изменить размер текста:

В субботу, 1 августа 2020 года, губенатор Сантк-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии, посвященной Дню воздушно-десантных войск. Градоначальник поздравил воинов и ветеранов с праздником и возложил цветы к мемориалу в парке Интернационалистов.

- Бойцы «крылатой пехоты» – люди, беззаветно преданные Родине. Они готовы исполнять свой долг в любой самой горячей точке. И не раз это доказывали, - сказал Александр Беглов.

Беглов отметил, что служба в ВДВ является ответственной и почетной. В последний призыв ряды десантников пополнили 64 петербуржца. Также он напомнил, что первое подразделение ВДВ было сформировано в Ленинградском военном округе в 1931 году.

Напомним, что День ВДВ отмечается 2 августа. В этот раз праздник выпадает на воскресенье. В связи с этим в городе будут отключены фонтаны, чтобы военные не купались в них по традиции, так как это может быть опасно для людей и для самих фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП собрало огромную пробку на Выборгском шоссе под Санкт-Петербургом
Машина «скорой» сбила женщину на пешеходном переходе Санкт-Петербурге
Панельные многоэтажки в Купчино комплексно обновят
«Метрострой» приостановил строительство «коричневой» ветки
Суточный прирост смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге сократился в два раза
Беглов поздравил воинов и ветеранов с Днем ВДВ
Адвокат жены рэпера назвала версии смерти Энди Картрайтера
Труп младенца нашли в городе Пушкин Санкт-Петербурга
«Газпром Арена» вошла в топ лучших стадионов мира
Жену рэпера Энди Картрайта доставили в суд Санкт-Петербурга
Адвокат жены рэпера Энди Картрайта заявила, что они не признают вину в убийстве
Прогулочный катер загорелся на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
«Зенит» представил фотографии новой формы из переработанного пластика
Более 19,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
BMW снес ограждения трамвайных путей на Международной улице
Погода на 1 августа в Санкт-Петербурге: Прохладно и без дождей
Пассажир метро, изрезавший глухонемых на «Пушкинской», получил 4 года колонии
Подводные нефтяные «гейзеры» заметили на Неве
Вслед за депутатом Ковалем в СИЗО отправили его помощника по делу о взятке в 17 млн рублей