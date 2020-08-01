Суточный прирост смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге сократился в два раза
"КП-Петербург" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Так, за последние сутки прирост смертей в городе сократился в двое. На 1 августа 2020 года стало известно о девяти новых случаях.
- Согласно последним данным, суточный прирост смертей от коронавируса в Петербурге резко снизился. Так, 1 августа подтверждено всего 9 смертей, накануне летальных случаев было зарегистрировано 22, - говорится в данных оперативного штаба по COVID-19.
Количество новых зараженных по прежнему держится ниже 200 человек в сутки. Причем эта цифра постепенно идет на снижение к 150 новым случаям. На 31 июля было зафиксировано 159 заболевших, 1 августа - 161 пациент.
Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был подтвержден у 31 622 человек, из них выздоровели 23 466 пациента, умерли - 2052.
ИСТОЧНИК KP.RU
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