Панельные многоэтажки в Купчино комплексно обновят
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга собрались обновить панельные многоэтажные дома. Как сообщили в Смольном в субботу, 1 августа 2020 года, подход при этом будет приниматься комплексный. После завершения капитального ремонта проводят текущий и косметический ремонт, затем благоустраивают территорию – в результате получается полностью обновленный дом. Одну из таких панелек показали губернатору Александру Беглову. Девятиэтажный дом на улице Белы Куна, 22 был построен в 1969 году.
- За последние несколько лет по Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в нем отремонтированы системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, модернизированы лифты, отремонтирован фасад и кровля, - рассказали в администрации Петербурга.
Также в доме заменены стояки и радиаторы отопления, система канализации, установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и воды. Проведен косметический ремонт лестничных клеток.
На сегодняшний день дом отремонтирован и подготовлен к новому отопительному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU