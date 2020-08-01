Панельные многоэтажки в Купчино комплексно обновят

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:18:37+03:00

В домах проведут косметический ремонт и облагородят территорию вокруг

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга собрались обновить панельные многоэтажные дома. Как сообщили в Смольном в субботу, 1 августа 2020 года, подход при этом будет приниматься комплексный. После завершения капитального ремонта проводят текущий и косметический ремонт, затем благоустраивают территорию – в результате получается полностью обновленный дом. Одну из таких панелек показали губернатору Александру Беглову. Девятиэтажный дом на улице Белы Куна, 22 был построен в 1969 году.

- За последние несколько лет по Региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в нем отремонтированы системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, модернизированы лифты, отремонтирован фасад и кровля, - рассказали в администрации Петербурга.

Также в доме заменены стояки и радиаторы отопления, система канализации, установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и воды. Проведен косметический ремонт лестничных клеток.

На сегодняшний день дом отремонтирован и подготовлен к новому отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU