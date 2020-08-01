2020-08-01T16:36:48+03:00
Происшествия

Машина «скорой» сбила женщину на пешеходном переходе Санкт-Петербурге

«Карета» медиков мчала с включенными сигналами в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Машина скорой помощи сбила женщину в ПетербургеМашина скорой помощи сбила женщину в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге машина «скорой помощи» сбила пешехода. Днем в субботу, 1 августа 2020 года, автомобиль с медиками и пациентом мчал в больницу с включенными специальными сигналами и на Приморском шоссе налетел на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу.

- В зоне регулируемого пешеходного перехода, у дома 62 по Приморскому шоссе, автомобиль «скорой» сбил 54-летнюю женщину, - рассказали в управлении ГИБДД по Северной столице.

По предварительным данным, в результате аварии женщина получила травмы средней тяжести.

На место ДТП была вызвана дополнительная карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую женщину, а также доставила в больницу пациента, которого везла машина, попавшая в аварию.

На данный момент на месте работаю сотрудники дорожной полиции. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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