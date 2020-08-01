Смертельное ДТП собрало огромную пробку на Выборгском шоссе под Санкт-Петербургом

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На Выборгском шоссе в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В 16:10 часов в субботу, 1 августа 2020 года, на 112 километре трассы «Скандинавия» 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Соренто». Выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик «Скания».

- В результате ДТП погибла 14-летняя девочка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье в «Киа». Четверо пассажиров на заднем сиденье пострадали – 40-летняя женщина, а также три девочки 10-ти, 8-ми и четырех лет,; Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии грузовой автомобиль развернуло на проезжей части, легковой съехал в кювет. Из-за этого движение в месте ДТП осуществляется в реверсивном движении. Образовалась пробка протяженностью в 4 километра.

На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU