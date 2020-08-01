2020-08-01T18:39:49+03:00
Происшествия

Шкаф упал на трехлетнюю девочку в деревне в Ленинградской области

Малышка попала в реанимацию с переломом черепа
Лилия КОЗЛОВА
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На трехлетнюю девочку рухнул шкаф в Ленинградской областиНа трехлетнюю девочку рухнул шкаф в Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Маленькая девочка оказалась в реанимации после падения на нее шкафа. Утром в пятницу, 31 июля 2020 года, из детской больницы Ломоносовского района Ленинградской области в полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером к ним поступила 3-летняя пациентка с серьезной черепно-мозговой травмой.

- Мать девочки рассказала, что около 21:40 часов вечера 30 июля они с дочерью находились в гостях у знакомой в деревне Мухоловка, ДНП "Солнечное". Женщины собирали мебель и в это время шкаф упал на ребенка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент мать находится с ребенком в больнице. Известно, что ей 34 года, воспитывает дочь одна.

У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Из реанимации пациентку перевели в общую палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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