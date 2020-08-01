Труп голого мужчины в памперсе нашли у кладбища в Ленинградской области

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:22:24+03:00

Труп бородатого мужчины в памперсе нашли у Кузьмоловского кладбища в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Умершему на вид около 50 лет, у него почти нет зубов

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Житель Ленинградкой области обнаружил необычный труп во Всеволожском районе. Утром в пятницу, 31 июля 2020 года, 42-летний ранее судимый мужчина позвонил в полицию и рассказал, что недалеко от Кузьмоловского кладбища нашел мертвого человека, совершенно голого. На место выехал наряд правоохранителей.

- Тело находилось в поселке Кузьмоловский, в лесополосе недалеко от Кузьмоловского кладбища. Труп лежал на земле совершенно голый. Единственное, что на нем было надето - это памперс, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также стражи правопорядка рассказали, что у трупа был приоткрыт рот, а большинство зубов при этом отсутствовало.

На вид умершему 50-55 лет, рост 160 сантиметров. Волосы и борода темно цвета с сединой. При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не было.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU