Труп голого мужчины в памперсе нашли у кладбища в Ленинградской области
Житель Ленинградкой области обнаружил необычный труп во Всеволожском районе. Утром в пятницу, 31 июля 2020 года, 42-летний ранее судимый мужчина позвонил в полицию и рассказал, что недалеко от Кузьмоловского кладбища нашел мертвого человека, совершенно голого. На место выехал наряд правоохранителей.
- Тело находилось в поселке Кузьмоловский, в лесополосе недалеко от Кузьмоловского кладбища. Труп лежал на земле совершенно голый. Единственное, что на нем было надето - это памперс, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Также стражи правопорядка рассказали, что у трупа был приоткрыт рот, а большинство зубов при этом отсутствовало.
На вид умершему 50-55 лет, рост 160 сантиметров. Волосы и борода темно цвета с сединой. При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не было.
Тело направлено в морг для установления причин смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU