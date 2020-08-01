2020-08-01T19:57:53+03:00
Общество

Детские площадки подарил Санкт-Петербург Ленинградской области в честь Дня рождения

47-й регион отметил 93-ю годовщину со дня основания
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург подарил Ленобласти детские и спортивные площадки в честь Дня рождения / Фото: СмольныйПетербург подарил Ленобласти детские и спортивные площадки в честь Дня рождения / Фото: Смольный
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В субботу, 1 августа 2020 года, Ленинградская область отмечает 93-ю годовщину со дня основания. В честь Дня рождения Санкт-Петербург преподнес региону подарок - детские и спортивные площадки.Кроме того, город подарит первоклассникам Ленинградской области наборы книг «Моя первая библиотека».

- Трудно найти два других региона в нашей стране, которые были бы так тесно связаны друг с другом. У нас с вами общая история, общая инфраструктура, общие судьбы. Наши два региона сегодня интенсивно развиваются. И многие вопросы мы стремимся решать вместе, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, обращаясь к Александру Дрозденко.

По его словам, особое внимание уделяется решению транспортных проблем: начинается проектирование участка метро до Кудрово, строятся автомобильные развязки.

В августе планируется провести совместное заседание правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое будет посвящено интеграции между двумя регионами.

Александр Дрозденко, в свою очередь, подчеркнул, что уже сегодня при пользовании инфраструктурой на границе города и области никто не делит жителей на своих и чужих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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