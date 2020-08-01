500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли на Пулковском шоссе

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:50:31+03:00

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В Санкт-Петербурге нашли огромную бомбу времен Великой Отечественной войны. Утром в субботу, 1 августа 2020 года, завершилась многочасовая операция, во время которой специалисты МЧС извлекли из земли на Пулковском шоссе 500-килограммовую фугасную авиабомбу.

- Во время проведения работ на строительной площадке на Пулковском шоссе, 71 рабочие обнаружили полутонный боеприпас. Для его обезвреживания к месту был направлен расчет Невского спасательного центра МЧС России, специалисты которого имеют колоссальный опыт проведения подобных работ, - рассказали в МЧС.

Подобные крупнокалиберные многотонные ФАБ встречаются в их деятельности не часто. Спасателям потребовалось несколько часов для того чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль.

После этого снаряд вывезли на военный полигон, где его уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU