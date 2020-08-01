Мотоциклист погиб в лобовом ДТП во Всеволожском районе

1 Авг. 2020 2020-08-01T22:06:18+03:00

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения

Изменить размер текста: A A

Очередной смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Ленинградской области. Вечером в субботу, 1 августа 2020 года, во Всеволожском районе водитель двухколесного "коня" вылетел на скорости на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой.

- Около 19:40 часов на 111 километре автомобильной дороги "Новая Пустошь-Дубровка" 32-летний водитель мотоцикла "Дукати Монстер S4" не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ауди", - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От сильного лобового удара водитель мотоцикла скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Водитель "Ауди", 34-летний мужчина, по предварительным данным, не пострадал.

На данный момент на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU