2020-08-01T22:06:18+03:00
Происшествия

Мотоциклист погиб в лобовом ДТП во Всеволожском районе

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель мотоцикла погиб в лобовом ДТП в ЛенобластиВодитель мотоцикла погиб в лобовом ДТП в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередной смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Ленинградской области. Вечером в субботу, 1 августа 2020 года, во Всеволожском районе водитель двухколесного "коня" вылетел на скорости на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой.

- Около 19:40 часов на 111 километре автомобильной дороги "Новая Пустошь-Дубровка" 32-летний водитель мотоцикла "Дукати Монстер S4" не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ауди", - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От сильного лобового удара водитель мотоцикла скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Водитель "Ауди", 34-летний мужчина, по предварительным данным, не пострадал.

На данный момент на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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