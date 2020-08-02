2020-08-02T09:32:40+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы

В городе воздух прогреется до 22 градусов выше нуля
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В городе ожидаются дождиВ городе ожидаются дождиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жару в последний день уик-энда жителям Санкт-Петербурга ждать не стоит. Самое время запастись зонтами и дождевиками. Синоптики обещают горожанам небольшие дожди и прохладную для этого времени года погоду.

- На смену антициклону в Ленинградскую область с юго-востока потянутся облачные поля циклона, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Во второй половине дня они станут причиной небольших и локальных дождей. При этом температурный фон изменится мало и останется на два-три градуса ниже климатической нормы.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. В Ленинградской области при этом столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов выше нудя.

Ветер в городе ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое лосей выскочили на трассу перед машиной с детьми в Санкт-Петербурге
На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура
Шизофреник с тату на голове в виде бабочки в трусах сбежал из психбольницы в Ленобласти
В аэропорту Пулково отменили вылет 34 рейсов
После аварии на «Скандинавии», в которой погиб один ребенок и еще трое пострадали, возбудили дело
В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года составило 39 человек
За сутки тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдали 14,5 тысяч человек
Угнавшего каршеринг через чужую учетную запись мужчину задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы
Мотоциклист погиб в лобовом ДТП во Всеволожском районе
500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли на Пулковском шоссе
Детские площадки подарил Санкт-Петербург Ленинградской области в честь Дня рождения
Труп голого мужчины в памперсе нашли у кладбища в Ленинградской области