В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:32:40+03:00

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Жару в последний день уик-энда жителям Санкт-Петербурга ждать не стоит. Самое время запастись зонтами и дождевиками. Синоптики обещают горожанам небольшие дожди и прохладную для этого времени года погоду.

- На смену антициклону в Ленинградскую область с юго-востока потянутся облачные поля циклона, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Во второй половине дня они станут причиной небольших и локальных дождей. При этом температурный фон изменится мало и останется на два-три градуса ниже климатической нормы.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. В Ленинградской области при этом столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов выше нудя.

Ветер в городе ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU