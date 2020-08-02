В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы
Жару в последний день уик-энда жителям Санкт-Петербурга ждать не стоит. Самое время запастись зонтами и дождевиками. Синоптики обещают горожанам небольшие дожди и прохладную для этого времени года погоду.
- На смену антициклону в Ленинградскую область с юго-востока потянутся облачные поля циклона, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Во второй половине дня они станут причиной небольших и локальных дождей. При этом температурный фон изменится мало и останется на два-три градуса ниже климатической нормы.
В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. В Ленинградской области при этом столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов выше нудя.
Ветер в городе ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU