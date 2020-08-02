2020-08-02T09:47:26+03:00
Происшествия

Угнавшего каршеринг через чужую учетную запись мужчину задержали в Санкт-Петербурге

На него уже возбудили уголовное дело
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские задержали угонщикаПолицейские задержали угонщикаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полицейские провели операцию по поимке автовора, угнавшего каршеринг. В полицию обратился техник-механик с заявлением, что кто-то завладел Фольксвагеном Поло. Задержать угонщика удалось на улице Лени Голикова. Его остановили сотрудники ГИБДД.

- 28-летний мужчина не имел права на управление иномаркой, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Учетная запись в приложении каршеринга принадлежит другому лицу.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело на угонщика по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Каршеринг вернули владельцам.

Ждать суда угонщик будет под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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