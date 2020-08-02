2020-08-02T10:19:28+03:00
Общество

За сутки тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдали 14,5 тысяч человек

Под наблюдением находится почти тысяча человек
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Петербурге обследуют горожан на коронавирусВ Петербурге обследуют горожан на коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжают выявлять заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в городе на инфекцию сдали тест 14 тысяч 461 человек. К счастью, число выявленных заболевших в Северной столице снижается.

- Под медицинским наблюдением находится 907 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 519 - на самоизоляции, 500 - контактные, - сообщили в оперштабе по коронавируса в Санкт-Петербурге. - За сутки обработали 164 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службу экстренных вызовов обратилось 46 человек, 10 из них сообщили, что вернулись из другой страны.

1 августа в городе выявили 161 новый случай заболевания коронавирусом. Излечились от инфекции 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое лосей выскочили на трассу перед машиной с детьми в Санкт-Петербурге
На трассе "Кола" после аварии загорелись легковушка и фура
Шизофреник с тату на голове в виде бабочки в трусах сбежал из психбольницы в Ленобласти
В аэропорту Пулково отменили вылет 34 рейсов
После аварии на «Скандинавии», в которой погиб один ребенок и еще трое пострадали, возбудили дело
В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года составило 39 человек
За сутки тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдали 14,5 тысяч человек
Угнавшего каршеринг через чужую учетную запись мужчину задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из-за циклона ожидаются дожди и погода ниже нормы
Мотоциклист погиб в лобовом ДТП во Всеволожском районе
500-килограммовую фугасную авиабомбу нашли на Пулковском шоссе
Детские площадки подарил Санкт-Петербург Ленинградской области в честь Дня рождения
Труп голого мужчины в памперсе нашли у кладбища в Ленинградской области