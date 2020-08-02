За сутки тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдали 14,5 тысяч человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:19:28+03:00

Под наблюдением находится почти тысяча человек

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В Санкт-Петербурге продолжают выявлять заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в городе на инфекцию сдали тест 14 тысяч 461 человек. К счастью, число выявленных заболевших в Северной столице снижается.

- Под медицинским наблюдением находится 907 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 519 - на самоизоляции, 500 - контактные, - сообщили в оперштабе по коронавируса в Санкт-Петербурге. - За сутки обработали 164 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службу экстренных вызовов обратилось 46 человек, 10 из них сообщили, что вернулись из другой страны.

1 августа в городе выявили 161 новый случай заболевания коронавирусом. Излечились от инфекции 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU