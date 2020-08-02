2020-08-02T10:45:46+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года составило 39 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Эксперты напоминают о необходимости носить маскиЭксперты напоминают о необходимости носить маскиФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 августа 2020 года внушает оптимизм. В 47 регионе заболели всего 39 человек. Правда, при этом в области за сутки нет ни одного излечившегося от инфекции.

- Смертей от коронавируса в Ленинградской области за последние сутки не было, - сообщают в оперштабе.

Всего за время пандемии в Ленинградской области заболели коронавирусом 5 тысяч 955 человек, излечились - 4 тысячи 543 больных, скончались от инфекции - 56 человек.

Эксперты напоминают о том, что в людных местах стоит пользоваться масками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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