2020-08-02T11:11:47+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса

За сутки в городе выявили 4 летальных случая
Роман ЛЯЛИН
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Число смертей от коронавируса резко упалоЧисло смертей от коронавируса резко упалоФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург больше не занимают лидирующие строчки по смертности от коронавируса среди российских регионов. Город вылетел из первой тройки и разместился на четвертой позиции.

- За последние сутки от инфекции в Санкт-Петербурге скончались четыре человека, - сообщают в оперштабе.

По числу заболевших за сутки город также находится на четвертой строчки. В Санкт-петербурге выявили 163 больных коронавирусом.

За все время в городе скончались 2 тысячи 56 человек, всего в России коронавирус стал причиной смерти больше чем у 14 тысяч человек.

Самое большое число смертей за сутки зафиксировано в Москве, там скончались 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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