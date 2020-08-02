В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса
Санкт-Петербург больше не занимают лидирующие строчки по смертности от коронавируса среди российских регионов. Город вылетел из первой тройки и разместился на четвертой позиции.
- За последние сутки от инфекции в Санкт-Петербурге скончались четыре человека, - сообщают в оперштабе.
По числу заболевших за сутки город также находится на четвертой строчки. В Санкт-петербурге выявили 163 больных коронавирусом.
За все время в городе скончались 2 тысячи 56 человек, всего в России коронавирус стал причиной смерти больше чем у 14 тысяч человек.
Самое большое число смертей за сутки зафиксировано в Москве, там скончались 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU