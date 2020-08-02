После аварии на «Скандинавии», в которой погиб один ребенок и еще трое пострадали, возбудили дело

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:42:27+03:00

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Смертельная авария на 112 километре трассы «Скандинавия» произошла накануне, 1 августа. 40-летний водитель Киа Соренто выехал на встречку и столкнулся фурой Скания с прицепом. От мощного удара в легковушке погиб 14-летний ребенок, еще трое детей: 4, 8 и 10 лет, а также 40-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы в больницу.

- Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - поясняют в ГУ МВД по санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель Киа после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

ИСТОЧНИК KP.RU